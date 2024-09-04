Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Pidato Paus Fransiskus Kutip Pembukaan UUD 1945

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:21 WIB
Saat Pidato Paus Fransiskus Kutip Pembukaan UUD 1945
Paus Fransiskus. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya saat hadir di Istana Negara Jakarta, Rabu (4/9/2024).

“Izinkanlah saya untuk merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 anda yang menawarkan wawasan berharga sebagai jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka. Punya sejarah yang sangat-sangat indah, adalah pilihan dari semua,” kata Paus saat menyampaikan pidatonya.

Paus Fransiskus menuturkan, dalam UUD 1945, dua kali merujuk pada Allah yang Maha Kuasa atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, lanjut dia, UUD 1945 dua kali merujuk pada keadilan sosial sebagai pondasi bangsa.

“Dua kali dalam beberapa baris, Pembukaan undang-undang dasar Anda merujuk kepada Allah yang Maha Kuasa dan perlunya berkat Allah turun atas negara Indonesia yang baru lahir,” ujarnya. 

“Dengan cara yang sama, kalimat pembuka Undang-Undang Dasar anda merujuk dua kali pada keadilan sosial sebagai fondasi tatanan internasional yang dinginkan dan sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” jelas dia.

Jokowi Apresiasi Sikap Vatikan Serukan Perdamaian Palestina 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi sikap Vatikan yang ikut menyuarakan perdamaian di Palestina dan mendukung two state solution. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menemani Paus Fransiskus bertemu dengan tokoh agama dan korps diplomatik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

 

