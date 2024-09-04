Misa Paus Fransiskus di GBK Besok Gratis, Tak Perlu Bayar Tiket

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus bakal memimpin Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024. Panitia memastikan untuk menghadiri misa ini gratis, tak perlu bayar tiket.

“Tiket tersebut (Misa Agung) semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun,” kata Juru Bicara Panitia Kedatangan Paus Fransiskus, Thomas Ulun Ismoyo di Gereja Katedal Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sehingga, jelas dia, apabila ada pihak-pihak yang menjual tiket misa apalagi dengan harga yang melambung itu tindakan ilegal. Ia pun meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap adanya kemungkinan penjualan tiket palsu.

“Jadi kalau beredar bahwa ada pembelian tiket dengan harga melambung itu bisa dipastikan tidak berasal dari panitia atau hoaks,” ungkapnya.

Ismoyo menjelaskan bahwa tiket misa hanya didistrubusikan kepada Keuskupan. Sehingga, mereka yang mendapatkan tiket merupakan orang-orang yang telah dipilih atau terpilih dari masing-masing Keuskupan.