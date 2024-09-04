Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Anak SYL Terkait Kasus Pengadaan X-Ray di Barantan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:39 WIB
KPK Panggil Anak SYL Terkait Kasus Pengadaan X-Ray di Barantan
Jubir KPK Tessa Mahardhika. (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan anak Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra pada Rabu (4/9/2024). Kemal dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian (Barantan) pada Kementerian Pertanian. 

"Hari ini Rabu (4/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK pengadaan X Ray di Kementerian Pertanian," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (4/9/2024). 

Tessa menyebutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antitasuah terkait saksi tersebut. 

Tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu saksi lain yang merupakan penyelenggara negara berinisial S. 

Sekadar informasi, KPK telah mencegah enam orang untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian (Barantan) pada Kementerian Pertanian. 

Telusuri berita news lainnya
