Pidato Paus Fransiskus Kutip UUD 1945, Kapolri: Jadikan Semangat Menjaga Persatuan!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Jenderal Sigit mengatakan bahwa pidato Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus terkait pentingnya menjaga toleransi dan keberagaman sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

"Tentunya kita sangat senang bahwa apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan bagaimana menjaga toleransi keberagaman," ujar Kapolri kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (4/9/2024).

Mantan Kabareskrim ini juga menaruh perhatian atas pidato Paus Fransiskus mengenai pembukaan UUD. Menurutnya, apa yang disampaikan Paus Fransiskus harus dijadikan semangat bagi semua pihak untuk menjaga persatuan.

“Saya kira ini menjadi semangat kita untuk menjaga persatuan ke depan dan ini penting untuk perjalanan bangsa Indonesia. Hal yang baik, beliau (Paus Fransiskus) sangat perhatian terhadap hal-hal seperti itu," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Sekadar diketahui, dalam pidato Paus Fransiskus, ia menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 punya sejarah yang sangat indah.