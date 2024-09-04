Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pidato Paus Fransiskus Kutip UUD 1945, Kapolri: Jadikan Semangat Menjaga Persatuan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:53 WIB
Pidato Paus Fransiskus Kutip UUD 1945, Kapolri: Jadikan Semangat Menjaga Persatuan!
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Jenderal Sigit mengatakan bahwa pidato Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus terkait pentingnya menjaga toleransi dan keberagaman sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

"Tentunya kita sangat senang bahwa apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan bagaimana menjaga toleransi keberagaman," ujar Kapolri kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (4/9/2024).

Mantan Kabareskrim ini juga menaruh perhatian atas pidato Paus Fransiskus mengenai pembukaan UUD. Menurutnya, apa yang disampaikan Paus Fransiskus harus dijadikan semangat bagi semua pihak untuk menjaga persatuan.

“Saya kira ini menjadi semangat kita untuk menjaga persatuan ke depan dan ini penting untuk perjalanan bangsa Indonesia. Hal yang baik, beliau (Paus Fransiskus) sangat perhatian terhadap hal-hal seperti itu," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Sekadar diketahui, dalam pidato Paus Fransiskus, ia menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 punya sejarah yang sangat indah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement