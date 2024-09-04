Napak Tilas Perjuangan Lawan Penjajah, HUT Ke-65 Pepabri Digelar di Monumen Palagan Ambarawa

JAKARTA - Puncak Peringatan HUT ke- 65 Pepabri akan digelar di monumen palagan Ambarawa Jawa Tengah, pada Kamis 12 September 2024. Hal ini untuk mengenang dan memperingati Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah.

Diketahui, Palagan Ambarawa merupakan simbol persatuan dan ketangguhan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI.

“Pepabri adalah organisasi yang mandiri dan berwatak pejuang serta bersifat netral dengan tidak memihak kepada golongan maupun parpol manapun, namun sebagai individu atau perorangan,” Ketua Umum DPP Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Rabu (4/9/2024).

Anggota Pepabri kata dia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warganegara Indonesia lainnya. “Anggota Pepabri bebas menentukan pilihan politiknya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai prajurit pejuang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Sapta Marga atau Tribrata.

“Pepabri senantiasa peduli dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945,“tegasnya.

Mantan Danjen Kopassus ini melajutkan, Tema peringatan HUT ke 65 Pepabri tahun 2024 adalah ‘Rajut Persatuan Demi Keutuhan Bangsa’, mengandung pemahaman bahwa Pepabri dalam pengabdiannya akan selalu mengedepankan persatuan dalam setiap pemikiran dan langkah tindakannya.

Semua itu dilandasi bahwa pemilihan umum tahun 2024, baik pemilihan Presiden maupun pemilihan Legislatif, akan menjadi momentum bagi kelangsungan Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju sesuai dengan tujuan Nasional bangsa Indonesia.

“Selain itu, Pepabri meyakini bahwa sebagai bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan , maka setiap kegiatan berbangsa dan bernegara perlu didukung oleh rasa persatuan, senasib sepenanggungan,”ujarnya,

“Kesetiakawanan sosial serta semangat kebersamaan sehingga itulah bagian dari makna keutuhan bangsa yang menjadi landasan bagi tercapainya tujuan pembangunan Nasional,”sambungnya.