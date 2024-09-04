Paus Fransiskus Kagum Terhadap Anak Muda Indonesia

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan kekaguman Paus Fransiskus terhadap anak muda Indonesia saat kunjungan ke Tanah Air.

Paus Fransiskus kagum dengan semangat anak muda yang menyambut kedatangannya.

Paus Fransiskus menegaskan bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah untuk menghargai perbedaan.

“Sri Paus juga menyampaikan kekagumannya terhadap anak-anak muda, anak-anak yang menyambut dan anak-anak muda Indonesia yang demikian beragam dan di sinilah fungsi pendidikan,” kata Retno kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/9/2024).

“Sekolah sangat penting karena dari sejak muda anak-anak penting untuk di didik menghargai perbedaan. Jika mereka semua, kita semua menghargai perbedaan maka perdamaian akan dapat terjaga,” sambung dia.

Di sisi lain, Retno mengatakan bahwa Paus menyampaikan terima kasihnya atas sambutan yang hangat dalam kunjugannya ke Indonesia.

“Sri Paus antara menyampaikan bahwa pertama, tentunya terima kasih atas keramahtamahan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyambut kehadiran Sri Paus ke Indonesia,” jelas dia.



(Fakhrizal Fakhri )