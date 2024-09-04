Paus Fransiskus Punya Chef Khusus untuk Sajikan Makanan

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dipersiapkan chef atau juru masak khusus. Juru Masak itu disediakan selama Paus Fransiskus melaksanakan perjalanan apostolik ke Indonesia.

“Ada chef khusus yang disiapkan buat beliau,” kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, Rabu (4/9/2024).

Suharyo menjelaskan juru masak khusus itu dipersiapkan untuk menjaga makanan yang dikonsumsi Paus Fransiskus. Menurutnya, Paus Fransiskus akan disajikan makanan yang sesuai dengan konsumsi sehari-harinya.

“Salah satunya adalah menyajikan makanan yang sudah biasa bagi beliau,” kata dia.

Adapun pertimbangan ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada masalah kesehatan terhadap Paus Fransiskus selama berada di Tanah Air. Sebab, tambah dia, Paus Fransiskus juga sudah berada dalam kategori lanjut usia.

“Bapa Suci itu kan usianya sudah panjang. Nah makanan itu bisa membuat orang sakit. Saya yakin makanan beliau akan dijaga sebaiknya,” tuturnya.



(Fakhrizal Fakhri )