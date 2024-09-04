Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Azan Magrib Diganti Running Text saat Misa Paus Fransiskus, Menkominfo: Permintaan Kemenag Terserah Media

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:11 WIB
Azan Magrib Diganti <i>Running Text</i> saat Misa Paus Fransiskus, Menkominfo: Permintaan Kemenag Terserah Media
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi buka suara terkait imbauan stasiun TV untuk menyiarkan azan magrib secara running text saat Misa bersama Paus Fransiskus, Kamis 5 September 2024. Budi menyebut, imbauan tersebut merupakan  permintaan dari Kementerian Agama (Kemenag).

"Permintaan Kemenag. Terserah aja media,"  kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Budi menekankan bahwa hal tersebut merupakan imbauan sehingga tidak perlu dipolemikkan. "Jangan dipolemikin dong," kata Budi.

Meski begitu, Budi menyebut bahwa pihaknya hanya sekadar memberikan surat yang bersifat imbauan kepada media.

"Mengimbau," kata Budi.

Selebihnya, ia meminta agar hal tesebut ditanyakan langsung kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

"Tanya Menteri Agama," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Kominfo mengimbau seluruh stasiun televisi (TV) nasional agar menampilkan running text saat azan Maghrib, saat misa bersama Paus Fransiskus, Kamis 5 September 2024. 

Imbauan Kominfo disampaikan melalui surat edaran (SE) perihal Permohonan Penyiaran Azan Magrib dan Misa Bersama Paus Fransiskus yang ditujukan kepada para Direktur Utama Lembaga Penyiaran, serta Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran. 

 

