Paus Fransiskus Minta Sopir Turunkan Kecepatan, Lalu Buka Kaca Mobil dan Sapa Masyarakat

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus menyempatkan diri menurunkan kaca dan menyapa masyarakat saat berada dalam iring-iringan menuju Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Momen itu ternyata juga diinisasi Paus Fransiskus.

Dalam perjalanan itu, Paus Fransiskus ternyata meminta pengemudi mobil untuk menurunkan kecepatannya. Hal itu dilakukan agar Paus Fransiskus bisa menyapa langsung masyarakat yang menyambutnya.

“Paus meminta pengemudinya untuk meminggirkan mobilnya, memelankan kecepatan dan melambai-lambaikan,” kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, Rabu (4/9/2024).

Ignatius Kardinal mengatakan bahwa sikap itu merupakan spontanitas dari Paus Fransiskus. Menurutnya, sikap itu menandakan bahwa Paus Fransiskus hendak menyapa langsung masyarakat yang menyambutnya.

“Itu tanda beliau ingin sebetulnya bersalaman dengan semua yang ada di situ, tapi kan tidak bisa. Jadi betapa cinta kasih bapak suci Fransiskus untuk siapapun dan kalau bisa, tidak mungkin, kalau bisa dipeluk orang-orangnya di sana,” jelas Ignatius Kardinal.