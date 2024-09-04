Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Temui 200 Pelajar Gerakan Scholas Occurentes di Gedung Graha Pemuda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:43 WIB
Paus Fransiskus Temui 200 Pelajar Gerakan Scholas Occurentes di Gedung Graha Pemuda
Paus Fransiskus temui pelajar Indonesia (Foto: MPI)
JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus menemui sebanyak 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Pendidikan Global Scholas Occurentes. Pertemuan ini digelar di Grha Pemuda, kawasan Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Pantauan di lokasi, Paus Fransiskus memasuki lantai 4 Gedung Grha Pemuda pada pukul 18.53 WIB. Ia terlihat memakai kursi roda memasuki ruangan yang dipenuhi pelajar itu.

Paus Fransiskus langsung mengunjungi instalasi seni bernama Hati Polyhedron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar-pelajar. Paus Fransiskus diterima oleh dua pelajar yang kemudian menjelaskan tentang makna instalasi seni itu.

Bahkan, Paus Fransiskus terlihat antusias melihat instalasi seni dan makna dari Hati Polyhedron itu. Ia terlihat sesekali melepas senyuman sambil melihat-lihat harapan yang tertempel.

 

Halaman:
1 2
      
