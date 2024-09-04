Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es

DEPOK - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambangi Polres Metro Depok untuk memberikan apresiasi buntut mengungkap kasus jual beli atau tidak pidana perdagangan orang (TPPO) bayi dari Depok ke Bali. Terungkapnya kasus tersebut menunjukkan besarnya ancaman TPPO seperti fenomena gunung es.

"Pertama, tentu saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pak Kapolres Metro Depok yang sudah melakukan langkah langkah terukur untuk kasus TPPO melalui motif/modus jual beli bayi ini beberapa kali KPAI mengawasi karena cukup rumit selalu melibatkan antar wilayah," kata Ketua KPAI, Ai Maryati di Polres Metro Depok, Rabu (4/9/2024).

"Tetapi hari ini, saya barusan koordinasi dengan Polda Bali dan sudah ada koordinasi awal dengan Bali, ini sudah ada langkah signifikan. Tentu saya melihat mungkin fenomena gunung es biasanya ditemukan dua anak, tiga anak. Hari ini, ada 8 ibu hamil di TKP di Bali misalnya itu kan menunjukkan besarnya ancaman fenomena gunung es tindak pidana perdagangan orang," tambahnya.

Ai mengatakan, KPAI juga ingin mengetahui lebih jelas sejauh mana operasi TPPO tersebut. Menurutnya, tiga dari lima bayi telah dikirim ke Bali dan dua bayi ini berhasil digagalkan sebanyak 8 tersangka diamankan.

"Kemudian, kita ingin mengetahui sejauh mana operasi orang tersebut di informasikan sudah tiga dikirim ke Bali dan dua ini digagalkan oleh Polres Kota Depok. Ini langkah yang perlu dikembangkan dan kemudian yang dilakukan sudah memberikan informasi dan pola yang sangat terukur ini menjadi bahan koordinasi kami. Sehingga mungkin hal yang dilakukan bisa komunikasi dengan Pak Kombes Arya," ujarnya.