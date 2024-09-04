Disidak Pansus Angket Haji DPR, Begini Respons Kemenag Bogor

BOGOR - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor menyebut hanya mendapat tambahan 136 kuota haji reguler pada penyelenggaraan haji 2024. Tambahan kuota haji reguler itu hanya 3,9 persen dari kuota awal sebanyak 3.455 jamaah.

"Kita hanya ada penambahan 136 kuota haji reguler bukan 512 seperti disebutkan tim pansus di awal. Karena datanya baru keluar pukul 15.00 WIB ini setelah sidak, maka datanya sudah disusulkan ke staf Pansus," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Syukri Ahmad Rabu (4/9/2024).

Selain itu, secara umum penyelenggaraan haji 2024 di wilayah Kabupaten Bogor terbilang sukses. Terlebih, pihaknya mampu mempulangkan satu haji yang sempat menderita penyakit jantung setelah beberapa bulan pelaksanaan haji selesai.

"Kondisi jamaah sehat dan atas rekomendasi KKP bisa langsung dibawa pulang keluarganya. Alhamdulillah tugas sudah tuntas, seluruh jamaah Kabupaten Bogor sudah pulang semua," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya tetap mengapresiasi langkah Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI yang mau mengkonfirmasi ke Kantor Kemenag Kabupaten Bogor sebagai tingkatan terbawah di Kemenag RI untuk menelurusi tambahan kuota haji.

"Jadi secara umum saya dengan kehadiran dari Lansus ke sini untuk klarifikasi tabayun melihat data itu memang dalam rangka tugas dari mereka, dan saya menerima itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pansus Angket Haji DPR RI melakukan sidak ke Kantor Pusat Layanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Didapati, adanya dugaan tidak meratanya distribusi kuota tambahan haji tahun 2024 di daerah.