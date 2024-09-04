Kunjungan Paus Fransiskus Jadi Bukti Indonesia Junjung Tinggi Toleransi Beragama

JAKARTA - DPR menyambut gembira kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kehadiran Kepala Negara Kota Vatikan sekaligus Kepala Pemerintahan Takhta Suci itu dinilai sebagai cerminan pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama.

"Kehadiran Bapa Suci membawa pesan harapan yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, kedamaian, dan toleransi,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Esti Wijayati, Rabu (4/9/2024).

Esti pun bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat Indonesia dalam kedatangan Paus Fransiskus ini.

“Tentunya, partisipasi dari masyarakat terhadap kedatangan Bapa Paus Fransiskus semakin memberikan warna sekaligus menunjukkan identitas Indonesia sebagai bangsa berbineka, bertoleransi, dan penuh kehangatan. Buat saya, ini cukup mengharukan,” katanya.

Sambutan hangat masyarakat Indonesia itu salah satunya terlihat saat kedatangan Paus Fransiskus kemarin. Di sepanjang jalan menuju Kedubes Vatikan, mulai dari sekitar Bundaran HI, kawasan Patung Kuda, hingga di depan Kedubes Vatikan, banyak warga berdiri rapi melambaikan tangan ke mobil yang membawa Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus pun tampak membalas lambaian tangan masyarakat yang menyambut kedatangannya. Tak hanya itu, berbagai tokoh dan elemen masyarakat juga memberikan ucapan selamat datang dan menyambut gembira kedatangan Paus Fransiskus. Sambutan hangat masyarakat Indonesia juga terlihat di berbagai platform media sosial.

Esti menegaskan, kunjungan Paus Fransiskus ini merupakan momentum berharga untuk mempererat hubungan antarumat beragama di Indonesia mengingat sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia telah lama dikenal sebagai tempat di mana berbagai agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan damai.

“Dengan Bapa Paus Fransiskus berkenan datang ke sini, hal tersebut mencerminkan pengakuan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama," tuturnya.

"Kunjungan Paus Fransiskus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih, dan persaudaraan sejati harus selalu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjut Esti.