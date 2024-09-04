Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus: Indonesia Bersatu dan Damai Seperti Prinsip Pancasila 

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |20:54 WIB
Paus Fransiskus: Indonesia Bersatu dan Damai Seperti Prinsip Pancasila 
Paus Fransiskus di Gereja Katedral (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus menyaksikan begitu indahnya Indonesia yang bersatu dan damai seperti prinsip Pancasila. Hal ini disampaikannya dalam paparannya di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

"Pada saat yang sama Anda sekalian dicirikan oleh sebuah perkumpulan yang dalam untuk mewujudkan persaudaraan tuan dan kehidupan bersama yang bersatu dan damai seperti yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip tradisional Pancasila," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar dengan banyak kekayaan alam. Terutama, lanjut dia, marga dan satwa sumber daya energi bahan baku dan seterusnya. 

"Kalau dilihat secara sepintas kekayaan yang begitu besar ini dapat menjadi alasan untuk menjadi sombong angkuh. Tetapi kalau dilihat dengan pikiran dan hati yang terbuka kekayaan ini sebaliknya dapat menjadi pengingat akan Allah akan kehadirannya di alam semesta," ucapnya. 

"Dalam hidup kita seperti yang diajarkan kitab suci pada kita sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan semua ini kepada kita," sambungnya.

Paus mengatakan bahwa tidak ada sejengkal pun dari wilayah Indonesia yang menakjubkan ini dan tidak ada satupun momen pun dari kehidupan jutaan penduduknya yang bukan merupakan anugerah dari Allah sebuah tanda akan kasih yang cuma-cuma.

 

Halaman:
1 2
      
