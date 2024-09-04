Paus Fransiskus: Persaudaraan Umpama Sebuah Permadani Besar dari Benang Cinta

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus menyebut bahwa persaudaraan merupakan permadani besar dari benang cinta. Sehingga persaudaraan dinilai dapat mengatasi rintangan-rintangan dari semua perbedaan.

"Perumpamaan lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan mengatasi rintangan-rintangan dan merangkul semua perbedaan membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa," ucapnya di Gereja Katedral, Rabu (4/9/2024).

Paus mengatakan bahwa moto dari kunjungan ini adalah persaudaraan, di mana menghidupi persaudaraan antara lain menyambut satu sama lain. Kemudian mengakui satu sama lain sebagai sederajat dalam perbedaan.

"Perbedaan nilai ini pun akrab dengan Gereja Indonesia dan diperlihatkan melalui keterbukaan dengan kalian semua menunjukkan beragam kenyataan dari dalam dan luar yang dijumpai dalam tingkat dan budaya etnik sosial dan agama," kata dia.