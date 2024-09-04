Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus: Persaudaraan Umpama Sebuah Permadani Besar dari Benang Cinta 

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |21:05 WIB
Paus Fransiskus: Persaudaraan Umpama Sebuah Permadani Besar dari Benang Cinta 
Paus Fransiskus di Gereja Katedral (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus menyebut bahwa persaudaraan merupakan permadani besar dari benang cinta. Sehingga persaudaraan dinilai dapat mengatasi rintangan-rintangan dari semua perbedaan.

"Perumpamaan lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan mengatasi rintangan-rintangan dan merangkul semua perbedaan membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa," ucapnya di Gereja Katedral, Rabu (4/9/2024).

Paus mengatakan bahwa moto dari kunjungan ini adalah persaudaraan, di mana menghidupi persaudaraan antara lain menyambut satu sama lain. Kemudian mengakui satu sama lain sebagai sederajat dalam perbedaan.

"Perbedaan nilai ini pun akrab dengan Gereja Indonesia dan diperlihatkan melalui keterbukaan dengan kalian semua menunjukkan beragam kenyataan dari dalam dan luar yang dijumpai dalam tingkat dan budaya etnik sosial dan agama," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement