Keluar Kantor PSI, Kaesang Pangarep Pilih Bungkam

JAKARTA - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep memilih bungkam usai keluar dari kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta, Rabu (4/8/2024) malam. Kaesang sebelumnya tiba di Kantor DPP PSI sejak pukul 15.20 WIB.

Pantau di lokasi, Kaesang keluar dari kantor DPP PSI sekitar pukul 20.38 WIB. Namun ketika ditanya soal dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi ketua umum PSI itu, hanya melontarkan sapaan kepada awak media yang telah menunggunya.

"Aku izin balik dulu ya, makasih semua, sehat-sehat ya," kata Kaesang.

Ketua umum PSI itu pun langsung bergegas masuk ke dalan mobil dengan plat nomor B 1566 ZZH. Kaca mobil pun tak buka Kaesang saat meninggalkan kantor DPP PSI.

Di lokasi yang sama, Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka menyebutkan bahwa kedatangan Kaesang hanya sekedar melaksanakan rapat rutin. "Macam-macamlah koordinasi. Rapat rutin kok, rapat rutin," ujar Isyana.