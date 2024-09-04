Sambut Paus Fransiskus, Puan: Semoga Menambah Semangat Persaudaraan di Indonesia

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyambut kunjungan kenegaraan Kepala Negara Kota Vatikan sekaligus Kepala Pemerintahan Takhta Suci, Paus Fransiskus di Istana Negara hari ini, Rabu (4/9/2024). Kedatangan Paus, menurutnya merupakan momen penting dan penuh makna untuk kedamaian serta toleransi antarumat beragama.

"Selamat datang Bapa Suci, Paus Fransiskus di Indonesia, negara ber-Bhinneka Tunggal Ika, negeri yang penuh keberagaman namun tetap satu,” kata Puan dalam keterangan tertulis.

Puan menilai sebuah kehormatan Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pada agenda perjalanan apostoliknya. Bahkan, menjadi yang negara tujuan pertama di wilayah Asia Tenggara.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami Indonesia mendapat kunjungan Bapa Suci. Ini merupakan momen yang sangat penting dan penuh makna, terutama dalam konteks memperkuat kerukunan antar umat beragama," tuturnya.

Puan menambahkan, kunjungan Paus Fransiskus menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang harus selalu dijunjung tinggi. Apalagi, di tengah dinamika global yang penuh tantangan dan perang di berbagai belahan dunia.

Pidato Paus, menurut Puan memiliki semangat yang sama dengan Indonesia dalam nilai-nilai kebersamaan, perdamaian, dan toleransi. “Semoga kunjungan Paus Fransiskus menambah semangat persaudaraan di Indonesia, dan nilai nilai yang diajarkan Bapa Suci menjadi teladan bagi kita semua,” ujarnya.