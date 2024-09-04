Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Paus Fransiskus Berkati Bayi Bernama Theresia Williana

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |23:01 WIB
Momen Paus Fransiskus Berkati Bayi Bernama Theresia Williana
Bayi asal NTT diberkati Paus Fransiskus (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus ke Indonesia disambut suka cita oleh seluruh umat Katolik. Hal itu juga menjadi berkat tersendiri di Indonesia.

Seperti halnya yang dirasakan oleh orangtua bayi bernama Theresia Williana. Pasalnya, bayi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mendapat berkat dari Paus Fransiskus.

Momen itu terjadi saat Paus dalam perjalanan menuju Istana Negara, Jakarta pada Rabu (4/9/2024) pagi. Saat itu, Paus naik mobil MPV Kijang Innova Zenix berwarna putih dengan pelat SCV-1.

Duduk di samping sopir, Paus melambai-lambaikan tangan dan menyapa warga yang antusias mengabadikan perjalanannya menuju Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat mobil putih yang ditumpangi Paus itu keluar dari kedutaan, seorang warga bernama Willi tengah menggendong bayinya yang berusia 4 bulan.

Bersama dengan bayinya, Willi mencoba mendekat ke arah mobil yang ditumpangi Paus. Meski sempat dihalangi oleh petugas, mobil yang ditumpangi Paus itu berhenti.

"Intinya kan tadi untuk bisa ketemu Pausnya kan kita kan di halang-halangi, cuman karena effortz terus kita dari bantuin juga untuk bisa maju ke depan sempat dihalangi sama pengawalnya, cuman begituan kita bisa dapat berkat dari bapak Paus, anak saya bisa diberkati langsung oleh Paus," kata Willi.

 

Halaman:
1 2
      
