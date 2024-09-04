Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Haru! Guru Curhat ke Paus Fransiskus soal Cita-Cita Sekolahkan Anak Terpinggirkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |22:13 WIB
JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus menemui sebanyak 200 pelajar dari organisasi pendidikan internasional Scholas Occurentes. Ada momen harus dalam pertemuan itu, saat seorang guru bercerita soal cita-citanya terkait simbol toleransi hingga menyekolahkan anak-anak yang terpinggirkan.

Guru itu bernama Anna Nuraulia, seorang guru di sebuah pulau di Sulawesi Tenggara. Saat bertemu Paus Fransiskus, Anna mengatakan dirinya menjalani hidup dengan mengambil peran sebanyak mungkin bagi dunia pendidikan.

"Saya mengambil peran sebanyak mungkin, semampu saya di setiap lini masa kehidupan. Agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarkluaskan pesan pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan," kata Anna di Gedung Grha Pemuda Katedral, Rabu (4/9/2024).

Anna sempat menceritakan pengalaman pertama kalinya ketika mengunjungi gereja Katedral, tempat ibadah Umat Katolik. Sambil terisak, ia kemudian mengungkapkan makna ketika mendapatkan kesempatan itu.

"Hari ini bukan hanya sekadar pengalaman bagi saya. Namun sebuah transformasi luar biasa, kali pertama dalam hidup saya, saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dari Katedral, sebuah gereja yang disucikan umat katolik," ungkap Anna.

"Ajaibnya tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat biasanya saya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani," sambungnya.

Anna lantas bercerita terkait dirinya yang telah menjadi volunteer dalam Scholas Occurentes -Gerakan Pendidikan Internasional yang didirikan Paus Fransiskus-. Menurutnya, gerakan pendidikan Scholas Occurentes memiliki tujuan yang sama terhadap cita-cita dirinya untuk menyekolahkan anak-anak.

 

