HOME NEWS NASIONAL

Momen Anak Nadiem Makarim Diberkati Paus Fransiskus di Grha Pemuda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |22:22 WIB
Momen Anak Nadiem Makarim Diberkati Paus Fransiskus di Grha Pemuda
Paus Fransiskus memberkati anak Nadiem Makarim (Foto : Tangkapan Layar)
JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus bertemu dengan 200 pelajar organisasi pendidikan Scholas Occurentes di Grha Pemuda Katedral, Rabu (4/9). Dalam kunjungannya, ada momen di mana Paus Fransiskus memberkati langsung anak dari pasangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendibudristek) Nadiem Makarim dan Franka Makariem.

Momen itu terjadi di akhir-akhir kegiatan bertempat di Grha Pemuda. Nadiem selama acara memang terlihat hadir bersama istrinya yang menggendong anak bayi.

Nadiem awalnya dipanggil untuk memberikan cinderamata, di momen itu Nadiem terlihat maju bersama istrinya yang terus menggendong anak yang tertidur pulas.


Tak lama, Franka terlihat berlutut seraya menghadapkan anaknya ke depan Paus Fransiskus. Tak lama, Paus Fransiskus terlihat mengusap kepala anak bayi itu sambil memberikan sepatah kata.


Dalam kesempatan yang sama, Nadiem juga terlihat diberikan sebuah cinderamata dari Paus Fransiskus. Hanya saja tak terlihat jelas apa yang diberikan Paus Fransiskus.

Setelah momen itu, Nadiem dan Franka kemudian kembali ke tempat duduknya. Acara pun kemudian tak lama dilanjutkan dengan pemberkatan terhadap lima tanaman jenis Mangrove yang akan ditanam di lima Provinsi.

(Angkasa Yudhistira)

      
