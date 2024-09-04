Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Pangarep Sapa Wartawan di DPP PSI: Sehat-Sehat Semua

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |23:38 WIB
Kaesang Pangarep Sapa Wartawan di DPP PSI: Sehat-Sehat Semua
Kaesang Pangarep di DPP PSI (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep muncul ke publik usai menemani sang istri, Erina Gudono ke Amerika Serikat. Diketahui, usai pulang pada 28 Agustus 2024, Kaesang beberapa kali menggelar rapat di Kantor DPP PSI.

Dan hari ini, Rabu (4/9/2024) sore, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat di DPP PSI. Rapat berlangsung tertutup kurang lebih lima jam.

Kaesang terlihat keluar sekitar dari Kantor PSI sekira pukul 20.38 WIB. Dengan mengenakan pakaian warna biru, Kaesang sempat menyapa awak media yang sudah menanti kehadirannya. "Halo semua, selamat malam," kata Kaesang singkat sambil tersenyum.

Tak lama setelah itu, Kaesang bergegas masuk mobil yang telah terparkir di depan Kantor PSI. Kaesang hanya mendoakan agar awak media dalam keadaan sehat.

"Sehat-sehat semua," ucap Kaesang dari dalam mobil.

 

