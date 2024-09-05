Obituari Faisal Basri: Ekonom Senior yang Pernah Maju di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Politikus dan ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) dini hari tadi. Faisal Basri merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Dia juga menjadi salah satu pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat) yang merupakan cikal bakal dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Faisal Basri tercatat pernah menggandeng Biem Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi Benyamin Sueb maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Faisal Basri gagal memenangkan Pilgub DKI Jakarta dengan suara lebih sedikit dari Joko Widodo, Fauzi Bowo, dan Hidayat Nur Wahid, dan lebih banyak dari Alex Noerdin dan Hendardji Soepandji.

Faisal Basri dan Biem Benyamin maju di Pilgub DKI Jakarta melalui jalur independen.

Faisal Basri merupakan pria berdarah Angkola Batak Mandailing yang juga salah seorang keponakan dari mantan Wakil Presiden (Wapres) Adam Malik. Basri merupakan nama ayahnya Hasan Basri Batubara yang ia lekatkan kepada dirinya sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada orangtuanya.

Selama hidupnya Faisal Basri merupakan orang yang dikenal berani mengkritik sejumlah pihak. Salah satu persoalan yang sempat menjadi sorotannya yakni hilirasi nikel. Dia pun sempat menantang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk debat terbuka.

Faisal Basri wafat pada usia 65 tahun. Jenazahnya akan disemayamkan di rumah duka Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Rencanya almarhum akan diberangkatkan sekitar bakda Ashar dari mesjid Az Zahra Gudang Peluru.

(Fakhrizal Fakhri )