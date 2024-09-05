Paus Fransiskus Akan Kunjungi Terowongan Silaturahmi Penghubung Istiqlal-Katedral Pagi Ini

JAKARTA - Paus Fransiskus akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024), pagi ini. Paus Fransiskus diagendakan menghadiri acara tersebut pukul 09.00 WIB.

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengaku pihaknya sudah siap menyambut Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu di Masjid Istiqlal.

“Kita sudah siap semuanya ya, jadi gladi bersih sudah selesai,” kata Nasaruddin dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi terowongan toleransi yang menghubungkan Masjid Istiqlal sebab Gereja Katedral. “Paus akan berkunjung ke tunnel. Karena ini kan terowongan toleransi pertama di dunia ya, dan lengkap dengan simbol-simbolnya yang sangat artistik, beliau sangat terkesan ingin mengunjungi masuk ke dalamnya,” ungkapnya.

Selain itu, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh antar-agama di Masjid Istiqlal. Nasaruddin menyebut pertemuan khusus ini akan membahas mengenai kondisi dunia saat ini. Apalagi, Paus memiliki kekhawatiran yang sama terkait dengan kelompok tertindas, kelompok termarjinalkan dan kelompok fakir miskin.



“Jadi tema-tema sentral yang diisukan oleh beliau di mana-mana saya juga ikuti perkembangan itu, sama persis. Jadi aspek-aspek universal keagamaan itu melekat pada beliau. Jadi inilah persamaan antara kita di Indonesia mayoritas islam ya, jadi imam besar punya visi yang sama dalam hal ini,” pungkasnya.



(Fakhrizal Fakhri )