Berduka Faisal Basri Wafat, Said Didu: Ya Allah Lindungi Kami yang Akan Melanjutkan Perjuangan

JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari tokoh senior Indonesia. Ekonom Faisal Basri meninggal dunia pada dini hari ini, Kamis (5/9/2024).

Kabar itu salah satunya disampaikan oleh Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu melalui media sosial X pribadinya, @msaid_didu.

Dalam postingan tersebut, Said mengucapkan bela sungkawa seraya memposting beberapa foto dirinya bersama Faisal Basri dan juga Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang juga telah berpulang beberapa waktu lalu.

"INNALILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya pejuang rakyat Pak @FaisalBasri. Beberapa bulan lalu kami kehilangan juga Pak @RamliRizal. Ya Allah terima amal ibadah almarhum dan lindungi kami yg akan melanjutkan perjuangan mereka," tulis Said Didu dalam postingan tersebut.

Sementara itu, sebelumnya, pesan berantai kabar meninggalnya Faisal Basri juuga telah tersiar di kalangan wartawan. Pesan itu menginformasikan Faisal Basti meninggal pada Kamis (5/9/2024) dini hari.

Adapun bunyi pesan itu sebagai berikut:



Innalillahi wa innailaihi rodji’un



Telah berpulang ke rahmatullah hari ini

Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta, suami, ayah, anak, abang, adik, uwak, mamak, kami tersayang:



Bp. Faisal Basri bin Hasan Basri Batubara pada usia 65 tahun



Mohon doanya semoga Rahimahullah diberikan tempat terbaik Jannatul Firdaus, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan.



Kami yang kehilangan:

Syafitrie (Fitrie)

Anwar Ibrahim Basri

Siti Nabila Azuraa Basri

Muhammad Attar Basri



Beserta ibu, adik-adik, abang, kakak dan keponakan semua