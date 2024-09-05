JAKARTA - Kabar duka kembali menyelimuti Indonesia. Pasalnya, ekonom senior Faisal Basri dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) dini hari.
Kabar itu disamlaikan oleh intelektual NU, Nadirsyah Hosen melalui akun X-nya, @na_dirs. Dalam postingan itu, Hosen mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Faisal Basri.
"Turut berduka cita atas wafatnya Bang @FaisalBasri tokoh yg selalu menyuarakan nurani untuk perbaikan bangsa," demikian tulis Hosen dalam akun X pribadinya, Kamis (5/9/2024).
Sementara itu, pesan berantai kabar menjnggalnya Faisal Basri juuga telah tersiar di kalangan wartawan. Pesan itu meninformasikan Faisal meninggal pada Kamis (5/9/2024) dini hari.
Adapun bunyi pesan tersebut sebagai berikut:
Innalillahi wa innailaihi rodji’un
Telah berpulang ke rahmatullah hari ini
Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta, suami, ayah, anak, abang, adik, uwak, mamak, kami tersayang:
Bp. Faisal Basri bin Hasan Basri Batubara pada usia 65 tahun