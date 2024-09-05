Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potret Warga Menunggu Paus Fransiskus di Depan Kedubes Vatikan 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:18 WIB
Potret Warga Menunggu Paus Fransiskus di Depan Kedubes Vatikan 
Warga menunggu Paus Fransiskus di depan Kedubes Vatikan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan masyarakat berkumpul di depan kedutaan besar (Kedubes) Vatikan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menunggu  Pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus untuk menyapa saat keluar dari lokasi, Kamis (5/9/2024).

Diketahui, agenda Paus Fransiskus hari ini adalah berkunjung ke Masjid Istiqlal dan melaksanakan pertemuan antaragama pada pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat masyarakat telah memenuhi trotoar sekitaran Kedubes Vatikan sejak pukul 07.35 WIB. Tidak sedikit dari mereka sengaja membawa anaknya.

Nampak, mereka juga menggunakan atribut seperti kipas bergambar Paus Fransiskus, hingga baju yang sengaja dicetak dengan wajah Paus Fransiskus.

Tidak lupa, mereka sudah menggenggam telepon selulernya untuk mengambil momen ketika Paus Fransiskus keluar dari Kedubes Vatikan. 

 

