Datang dari Subuh ke Kedubes Vatikan, Warga Harap Bisa Diberkati Paus Fransiskus

JAKARTA - Jemaat dari Gereja Katolik Santo Bonaventura Pulomas, dan Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Rawamangun sengaja datang dari pukul 05.00 WIB ke Kedutaan besar (Kedubes) Vatikan. Mereka berharap bisa bertemu dengan Paus Fransiskus di lokasi.

Salah satu warga yang merupakan jemaat Gereja Rawamangun, Wina Esti mengatakan bahwa dirinya sengaja datang pagi, agar bisa melihat Pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus, sebelum bertolak ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan pertemuan antaragama.

Wanita berumur sekitar 40 tahun itu ingin sekali bersalaman dengan Paus Fransiskus, dan diberkati. Bahkan, dia juga berharap bisa berfoto bersama.

"Datang dari jam 5 pagi, kalau bisa bisa salaman sama Paus Fransiskus, bisa foto, diberkati," katanya saat ditemui MNC Portal di depan Kedubes Vatikan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Diketahui, setelah dari Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus akan memimpin Misa Agung di GBK pada pukul 17.00 WIB.

Wina mengungkap alasannya menunggu Paus Fransiskus di depan Kedubes Vatikan adalah, karena dirinya belum tentu bisa sedekat ini dengan pemimpin Gereja Katolik dunia itu jika ikut Misa di Gelora Bung Karno (GBK).