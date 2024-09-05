Jelang Kedatangan Paus Fransiskus, Warga Padati Masjid Istiqlal

JAKARTA - Masjid Istiqlal dipadati warga jelang kedatangan Paus Fransiskus, Kamis (5/9/2024) pagi ini. Paus Fransiskus diagendakan akan mengunjungi Masjid Istiqlal pada pukul 09.00 WIB.

Dari pantauan di lokasi, tampak masyarakat berduyun-duyun sejak pagi hari memadati pintu masuk Masjid Istiqlal untuk melihat lebih dekat Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu.

Diketahui, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Selanjutnya, Paus akan bertemu dengan tokoh-tokoh antar-agama di Masjid Istiqlal.



Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pihaknya sudah siap menyambut Pemimpin Gereja Katolik Dunia di Masjid Istiqlal. “Kita sudah siap semuanya ya, jadi gladi bersih sudah selesai,” kata Nasaruddin dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi terowongan silaturahmi, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan ini melambangkan toleransi dan kerukunan di Indonesia.

“Paus akan berkunjung ke tunnel. Karena ini kan terowongan toleransi pertama di dunia ya, dan lengkap dengan simbol-simbolnya yang sangat artistik, beliau sangat terkesan ingin mengunjungi masuk ke dalamnya,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )