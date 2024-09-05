Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Kedatangan Paus Fransiskus, Warga Padati Masjid Istiqlal

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:27 WIB
Jelang Kedatangan Paus Fransiskus, Warga Padati Masjid Istiqlal
Warga menunggu kedatangan Paus Fransiskus (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Masjid Istiqlal dipadati warga jelang kedatangan Paus Fransiskus, Kamis (5/9/2024) pagi ini. Paus Fransiskus diagendakan akan mengunjungi Masjid Istiqlal pada pukul 09.00 WIB.

Dari pantauan di lokasi, tampak masyarakat berduyun-duyun sejak pagi hari memadati pintu masuk Masjid Istiqlal untuk melihat lebih dekat Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu.

Diketahui, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Selanjutnya, Paus akan bertemu dengan tokoh-tokoh antar-agama di Masjid Istiqlal.


Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pihaknya sudah siap menyambut Pemimpin Gereja Katolik Dunia di Masjid Istiqlal. “Kita sudah siap semuanya ya, jadi gladi bersih sudah selesai,” kata Nasaruddin dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi terowongan silaturahmi, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan ini melambangkan toleransi dan kerukunan di Indonesia.

“Paus akan berkunjung ke tunnel. Karena ini kan terowongan toleransi pertama di dunia ya, dan lengkap dengan simbol-simbolnya yang sangat artistik, beliau sangat terkesan ingin mengunjungi masuk ke dalamnya,” pungkasnya.  

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement