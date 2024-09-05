Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Gazalba Saleh, Jaksa Bacakan Tuntutan Hari ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:38 WIB
Sidang Gazalba Saleh, Jaksa Bacakan Tuntutan Hari ini
Gazalba Saleh (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat tuntutan terhadap Gazalba Saleh terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hari ini, Kamis (5/9/2024). Diketahui, rangkaian persidangan perkara tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

"Iya benar, sesuai agenda persidangan hari ini dijadwalkan pembacaan tuntutan pidana atas Terdakwa Gazalba Saleh," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/9/2024). 

Wawan menyebutkan, rencananya sidang pembacaan tuntutan terhadap Hakim Agung nonaktif itu akan dimulai pukul 10.00 WIB. 

Sekadar informasi, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh menerima gratifikasi Rp650 juta terkait pengkondisian perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022 dengan terdakwa Jawahirul Fuad. Jumlah tersebut ia terima bersama seorang pengacara bernama Ahmad Riyad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyad menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp650 juta haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai Hakim Agung Republik Indonesia," kata Jaksa KPK di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Gazalba juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam surat dakwaannya, Jaksa menyebutkan, Gazalba Saleh melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Edy Ilham Shooleh dan Fify Mulyani.

 

