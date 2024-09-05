Kenang Faisal Basri, Anwar Abbas: Ilmuan yang Berani Menentang Arus!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai, bangsa Indonesia sangat kehilangan sosok Faisal Basri yang meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) dini hari tadi. Baginya, Faisal merupakan sosok ilmuan pejuang yang kerap melontarkan kritik kepada penguasa.

Ia menilai, Indonesia berduka atas berpulangnya Faisal, dosen sekaligus ekonom senior yang dihormati. Anwar berkata, Faisal tak kenal lelah untuk mengedukasi masyarakat dalam forum-forum diskusi.

"Terkadang dalam keadaan sakit pun beliau tetap hadir di acara di mana beliau diminta untuk menjadi narasumber. Bahkan di suatu kesempatan beliau saya lihat hanya tampil beberapa menit saja kemudian terpaksa turun dari podium karena tidak mampu menahan sakit untuk kembali ke tempat penginapannya untuk beristirahat," tutur Anwar dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Faisal Basri, kata Anwar, terkenal sebagai seorang dosen dan ekonom yang sangat kritis dan analisis. Bahkan, kata dia, argumentasi Faisal kerap dibangun di atas landasan teoritis yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Dia termasuk ilmuan yang langka yang berani menyampaikan pendapat-pendapatnya di depan publik, meskipun hal demikian menentang arus. Sehingga terkadang kita lihat bukan dia yang takut dengan komentarnya yang menyengat rezim itu, tapi panitia yang mengundangnya sebagai pembicaralah yang ketar-ketir mendengar kritikannya yang pedas tersebut," terang Anwar.

Kendati demikian, Anwar berkata, itulah sosok Faisal Basri yang tak mengenal istilah takut. Pasalnya, Faisal meyakini argumentasinya merupakan hal yang benar.