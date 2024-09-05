Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenang Faisal Basri, Anwar Abbas: Ilmuan yang Berani Menentang Arus!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:58 WIB
Kenang Faisal Basri, Anwar Abbas: Ilmuan yang Berani Menentang Arus!
Anwar Abbas (Foto: MCH 2024)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai, bangsa Indonesia sangat kehilangan sosok Faisal Basri yang meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) dini hari tadi. Baginya, Faisal merupakan sosok ilmuan pejuang yang kerap melontarkan kritik kepada penguasa.

Ia menilai, Indonesia berduka atas berpulangnya Faisal, dosen sekaligus ekonom senior yang dihormati. Anwar berkata, Faisal tak kenal lelah untuk mengedukasi masyarakat dalam forum-forum diskusi.

"Terkadang dalam keadaan sakit pun beliau tetap hadir di acara di mana beliau diminta untuk menjadi narasumber. Bahkan di suatu kesempatan beliau saya lihat hanya tampil beberapa menit saja kemudian terpaksa turun dari podium karena tidak mampu menahan sakit untuk kembali ke tempat penginapannya untuk beristirahat," tutur Anwar dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Faisal Basri, kata Anwar, terkenal sebagai seorang  dosen dan ekonom yang sangat kritis dan analisis. Bahkan, kata dia, argumentasi Faisal kerap dibangun di atas landasan teoritis yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Dia termasuk ilmuan yang langka yang berani menyampaikan pendapat-pendapatnya di depan publik, meskipun hal demikian menentang arus. Sehingga terkadang kita lihat bukan dia yang takut dengan komentarnya yang menyengat rezim itu, tapi panitia yang mengundangnya sebagai pembicaralah yang ketar-ketir mendengar kritikannya yang pedas tersebut," terang Anwar.

Kendati demikian, Anwar berkata, itulah sosok Faisal Basri yang tak mengenal istilah takut. Pasalnya, Faisal meyakini argumentasinya merupakan hal yang benar. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3058857/gus_nadir-Id6S_large.jpg
Faisal Basri Wafat, Nadirsyah Hosen: Tokoh yang Suarakan Nurani untuk Perbaikan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3058851/said_didu-qzyh_large.jpg
Berduka Faisal Basri Wafat, Said Didu: Ya Allah Lindungi Kami yang Akan Melanjutkan Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3058833/anies_baswedan-G7xq_large.jpg
Faisal Basri Meninggal Dunia, Anies Baswedan: Semoga Warisan Pemikirannya Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3058831/mahfud_md-7T1V_large.jpg
Faisal Basri Wafat, Mahfud MD: Sejarah Hidupmu Jadi Vitamin untuk Bangun Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/320/3111696//faisal-Z8Ia_large.jpg
Mengenang Faisal Basri dengan Gagasan Perbaikan Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement