Jusuf Kalla, Sri Mulyani hingga Istri Gus Dur Tunggu Kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Shinta Nuriyah, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hadir di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Tampak juga cendekiawan muslim Quraish Shihab juga terlihat hadir dan duduk disamping JK.

Kehadiran para tokoh lintas agama di Indonesia pun tampak menunggu kedatangan Paus Fransiskus yang diagendakan akan berkunjung ke Masjid Istiqlal pagi ini sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada kunjungannya ke Masjid Istiqlal kali ini, pemimpin umat Katolik itu juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang menggambarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Sebelumnya, Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa kedatangan Paus di Masjid Istiqlal akan membahas kondisi dunia dan berbangsa hari ini. “Menyangkut masalah penting, kalau menggunakan Bahasa agama, di dalam menyelamatkan lingkungan hidup,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2024) kemarin.