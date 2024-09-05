Tinggalkan Kedubes Vatikan, Paus Fransiskus Menuju Masjid Istiqlal Jakarta

JAKARTA - Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Paus tampak keluar dari Kedutaan Besar Vatikan menggunakan kendaraan Toyota Innova Zenix dengan plat nomor SCV 1.

Sesuai agenda, Paus Fransiskus akan bertemu dengan para tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Tak hanya itu, Paus juga akan melewati terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan ini merupakan simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Sementara itu, tampak sejumlah tokoh yang sudah hadir di Masjid Istiqlal diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid yakni Shinta Nuriyah, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Para tokoh lintas agama di Indonesia pun juga tampak menunggu kedatangan Paus Fransiskus yang diagendakan akan berkunjung ke Masjid Istiqlal. Tampak juga cendekiawan muslim Quraish Shihab juga terlihat hadir dan duduk disamping JK.

Pada kunjungannya ke Masjid Istiqlal kali ini, pemimpin umat Katolik itu juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang menggambarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Diketahui, kunjungan Paus ke Indonesia telah dimulai pada 3 September lalu. Kemarin, Paus telah diterima oleh Presiden Jokowi dan jajarannya di Istana Merdeka. Hari ini usai mengunjungi Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus mengikuti Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 86.000 ribu umat Katolik.

