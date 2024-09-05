Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teriakan dan Isak Tangis Warga Sambut Paus Fransiskus saat Menuju Masjid Istiqlal

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |09:14 WIB
Teriakan dan Isak Tangis Warga Sambut Paus Fransiskus saat Menuju Masjid Istiqlal
Paus Fransiskus menuju Masjid Istiqlal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus bertolak dari Kedutaan Besar (Kedubes) Vatikan, menuju Masjid Istiqlal untuk melaksanakan pertemuan antaragama. Teriakan dan isak tangis warga terdengar di lokasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan masyarakat sengaja berjajar di pinggir jalan untuk menyambut pemimpin tertinggi gereja katolik dunia itu.

Sekitar pukul 08.50 WIB, saat Paus Fransiskus keluar dari gerbang Kedubes Vatikan, teriakan hingga isak tangis mulai mengudara. Tidak sedikit dari mereka merangsek penjagaan untuk sekedar bersalaman dengan Paus Fransiskus.

Aksi saling dorong dalam kerumunan tak terhindar, namun dengan suasana yang hangat dan haru. Masyarakat yang menunggu, memang sengaja berdiam diri di Kedubes Vatikan untuk melihat Puas Fransiskus secara langsung. Jadi, wajar saja jika mereka terlihat seolah-olah saling dorong.

"Bapak (Paus Fransiskus)," teriakan para jemaat di depan Kedubes Vatikan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
