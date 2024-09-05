Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Tiba di Masjid Istiqlal, Disambut Tabuhan Rebana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |09:15 WIB
Paus Fransiskus Tiba di Masjid Istiqlal, Disambut Tabuhan Rebana
Paus Fransiskus (Okezone.com)
JAKARTA - Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024) sekitar pukul 09.05 WIB. Kedatangan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia ini langsung disambut oleh tabuhan rebana oleh kelompok pemuda Masjid Istiqlal.

Sambutan tabuhan rebana menggema dengan kalimat “selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang.” 

Pada kunjungannya ke Masjid Istiqlal kali ini, Paus Fransiskus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Paus juga akan menandatangani dokumen kemanusiaan. 

Tampak juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan sejumlah tokoh-tokoh negara maupun agama lain seperti istri dari Almarhum Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah.

Sebelumnya, Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa kedatangan Paus di Masjid Istiqlal akan membahas kondisi dunia dan berbangsa hari ini. “Menyangkut masalah penting, kalau menggunakan Bahasa agama, di dalam menyelamatkan lingkungan hidup,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 September 2024.

