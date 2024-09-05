Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Tiba di Masjid Istiqlal, Disambut Tabuhan Rebana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |09:18 WIB
Paus Fransiskus Tiba di Masjid Istiqlal, Disambut Tabuhan Rebana
Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024) sekitar pukul 09.05 WIB. Paus langsung disambut oleh tabuhan rebana oleh kelompok pemuda Masjid Istiqlal.

Tampak menggema sambutan rebana tersebut dengan kalimat “selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang.”

Pada kunjungannya ke Masjid Istiqlal kali ini, pemimpin umat Katolik itu juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang menggambarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Paus juga akan menandatangani dokumen kemanusiaan.

Tampak juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan sejumlah tokoh-tokoh negara maupun agama lain seperti istri dari Almarhum Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah.

Sebelumnya, Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa kedatangan Paus di Masjid Istiqlal akan membahas kondisi dunia dan berbangsa hari ini. “Menyangkut masalah penting, kalau menggunakan Bahasa agama, di dalam menyelamatkan lingkungan hidup,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2024) kemarin.

Sementara itu, Nasaruddin mengatakan bahwa para tokoh umat beragama juga akan hadir di kompleks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral hari ini. “Banyak, jadi doa semua umat beragama.”

Diketahui, kunjungan Paus ke Indonesia telah dimulai pada 3 September lalu. Kemarin, Paus telah diterima oleh Presiden Jokowi dan jajarannya di Istana Merdeka. Hari ini usai mengunjungi Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus mengikuti Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 86.000 ribu umat Katolik.  
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement