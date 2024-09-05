Paus Fransiskus Tiba di Masjid Istiqlal, Disambut Tabuhan Rebana

JAKARTA - Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024) sekitar pukul 09.05 WIB. Paus langsung disambut oleh tabuhan rebana oleh kelompok pemuda Masjid Istiqlal.

Tampak menggema sambutan rebana tersebut dengan kalimat “selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang.”

Pada kunjungannya ke Masjid Istiqlal kali ini, pemimpin umat Katolik itu juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang menggambarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Paus juga akan menandatangani dokumen kemanusiaan.

Tampak juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan sejumlah tokoh-tokoh negara maupun agama lain seperti istri dari Almarhum Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah.

Sebelumnya, Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa kedatangan Paus di Masjid Istiqlal akan membahas kondisi dunia dan berbangsa hari ini. “Menyangkut masalah penting, kalau menggunakan Bahasa agama, di dalam menyelamatkan lingkungan hidup,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2024) kemarin.

Sementara itu, Nasaruddin mengatakan bahwa para tokoh umat beragama juga akan hadir di kompleks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral hari ini. “Banyak, jadi doa semua umat beragama.”

Diketahui, kunjungan Paus ke Indonesia telah dimulai pada 3 September lalu. Kemarin, Paus telah diterima oleh Presiden Jokowi dan jajarannya di Istana Merdeka. Hari ini usai mengunjungi Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus mengikuti Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 86.000 ribu umat Katolik.



