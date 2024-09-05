Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus Diajak Lihat Terowongan Silahturahmi 

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |09:22 WIB
Tiba di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus Diajak Lihat Terowongan Silahturahmi 
Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal, Kamis (5/9/2024). Sejumlah tokoh nasional juga hadir dalam kunjungan Paus Fransiskus tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Paus Fransiskus datang pukul 09.05 WIB disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sambil terdengar gemuruh gendang marawis. Kemudian mereka berjalan menuju terowongan silahturahmi. 

Tampak Imam Nasaruddin memberikan penjelasan singkat kepada Paus terkait terowongan silahturahmi yang menjadi simbol dari toleransi beragama.

"Banyak simbol yang menandakan toleransi beragama," ucap Imam Nasaruddin. 

Diketahui, terowongan silahturahmi dibangun oleh Kementerian PUPR, pembangunan dimulai 25 Januari 2021 dan selesai tanggal 20 September 2021. Karya seni Terowongan Silahturahmi yang mencakup 3 aspek yaitu kebangsaan, kebudayaan dan toleransi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement