Tiba di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus Diajak Lihat Terowongan Silahturahmi

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal, Kamis (5/9/2024). Sejumlah tokoh nasional juga hadir dalam kunjungan Paus Fransiskus tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Paus Fransiskus datang pukul 09.05 WIB disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sambil terdengar gemuruh gendang marawis. Kemudian mereka berjalan menuju terowongan silahturahmi.

Tampak Imam Nasaruddin memberikan penjelasan singkat kepada Paus terkait terowongan silahturahmi yang menjadi simbol dari toleransi beragama.

"Banyak simbol yang menandakan toleransi beragama," ucap Imam Nasaruddin.

Diketahui, terowongan silahturahmi dibangun oleh Kementerian PUPR, pembangunan dimulai 25 Januari 2021 dan selesai tanggal 20 September 2021. Karya seni Terowongan Silahturahmi yang mencakup 3 aspek yaitu kebangsaan, kebudayaan dan toleransi.