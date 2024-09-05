Istri Gus Dur Hadiri Kunjungan Paus Fransiskus ke Istiqlal, Netizen: Bapa Bukan Hanya untuk Umat Katolik

JAKARTA - Istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah menghadiri kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal, Kamis (5/9/2024). Istri Gus Dur bersama putrinya Yenny Wahid kompak mengenakan kebaya khas Betawi, lengkap dengan kain dan hijab.

Yenny Wahid terlihat mengenakan kebaya berwarna merah, dengan kerudung putih. Sementara Sinta Nuriyah menggunakan kebaya dan kerudung berwarna putih, tapi dilengkapi dengan sebuah pita kecil berwarna merah pada dada kanannya.

Sinta Nuriyah terlihat duduk di barisan paling dengan menggunakan kursi roda. Sejamlah pejabat negara terlihat menyampaikan salam kepadanya sambil berbincang menunggu kehadiran Paus Fransiskus.

Seperti diketahui, Sinta Nuriyah menjadi salah satu tokoh agama di Indonesia. Sehingga hal ini memicu reaksi dari warganet yang melihat indahnya keberagaman di Tanah Air ketika petinggi dari agama lain hadir dan cukup dihormati.