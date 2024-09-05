Paus Fransiskus: Terowongan Silaturahmi Simbol Semangat Persahabatan, Kerukunan dan Persaudaraan

JAKARTA - Paus Fransiskus mengatakan terowongan silaturahmi di Masjid Istiqlal, Jakarta menjadi simbol dari semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terowongan silaturahmi merupakan penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

Setibanya tiba di Masjid Istiqlal, Paus langsung diantarkan oleh Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk melihat terowongan silaturahmi.

“Jadi, tunnel ini, lorong silaturrahim ini Yang Mulia menghubungkan dua rumah Ibadah dan di dalamnya banyak simbolyang arsistik, yang sangat indah yang melambangkan toleransi beragama,” kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Mengawali sambutannya, Paus mengatakan bahwa tujuan terowongan silaturahmi ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. “Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap dan terutama ketika kita sendirian.”

“Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda, memiliki sebuah tugas yang dilakukan membantu semua orang untuk melewati terowongan dengan pandangan yang diarahkan menuju terang,” katanya.