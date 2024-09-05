Cerita Pasutri Dapatkan Berkat Paus Fransiskus untuk Anaknya di Kedubes Vatikan

JAKARTA - Perasaan haru dan senang bercampur jadi satu ketika pasangan suami istri (pasutri) bernama Peter dan Novi, berhasil mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus untuk anaknya yang baru berusia sepuluh bulan. Anaknya berhasil diberkati Paus Fransiskus di Kedubes Vatikan.

Mereka sengaja datang dari Ciputat, Tangerang Selatan ke Kedubes Vatikan sejak pukul 05.00 WIB dengan membawa anaknya. Bukan tanpa alasan, pasangan suami istri itu ingin melihat pemimpin Gereja Katolik dunia secara langsung.

Awalnya, ketika mobil yang ditumpangi Paus Fransiskus keluar dari gerbang Kedubes Vatikan, warga yang sudah menunggu, langsung histeris dan saling dorong untuk dapat bersalaman dengan Paus Fransiskus.

Peter dan Novi adalah satu di antara ratusan warga yang menunggu. Melihat kerumunan itu, keduanya tidak patah semangat, dan terus mengangkat sang anak tinggi-tinggi, agar dapat mendekati mobil Paus Fransiskus.

Seolah mendapat bantuan dari Tuhan, keduanya berhasil mendekat, bahkan Paus Fransiskus juga memberikan berkat untuk sang anak.

"Senang, campur aduk sih (perasannya), karena momennya langka banget ya, ke Indonesia aja tuh (terakhir) 35 tahun (yang lalu), kalau enggak salah yah, dia datang, enggak tahu lagi nih, ke depannya lagi berapa tahun lagi nih dia datang (ke Indonesia)," kata Peter di depan Kedubes Vatikan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).