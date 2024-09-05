Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus: Kita Bisa Hidup dalam Kerukunan dan Damai

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |10:06 WIB
Paus Fransiskus: Kita Bisa Hidup dalam Kerukunan dan Damai
Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Paus Fransiskus menyebut saat ini dunia membutuhkan umat yang saling menjaga persaudaraan. Hal ini diungkapkan Paus saat melihat terowongan silaturahmi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Paus mengucapkan terimakasih kepada umat beragama di Indonesia dengan keyakinannya masing-masing bisa hidup rukun dan damai. Apalagi, saat ini dunia membutuhkan umat yang lebih bersaudara.

“Terimakasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai. Menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara,” kata Paus dalam sambutannya.

Paus pun mengharapkan agar komunitas lintas agama di Indonesia semakin terbuka dengan dialog yang menjadi ciri Indonesia. “Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama. Dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia.”

 

