Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Kalla: Paus Fransiskus Sosok Sederhana dan Penuh Kedamaian 

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |10:24 WIB
Jusuf Kalla: Paus Fransiskus Sosok Sederhana dan Penuh Kedamaian 
Jusuf Kalla hadiri kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla menghadiri pertemuan pemimpin lintas agama dengan Pemimpin Tertinggi Vatikan, Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Pertemuan tersebut membicarakan soal kedamaian antarumat beragama.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menyebut bahwa Paus Fransiskus merupakan sosok yang sederhana dan penuh kedamaian.

"Beliau sederhana di manapun dia berada selalu menampilkan sosok sederhana dan penuh dengan kedamaian. Dia memimpin agama memang berbeda ya, kalau agama lain tidak struktural tapi Katolik itu struktural jadi karena itu maka Paus itu sangat penting di sini posisinya, kenapa kita bisa sambut dengan baik," ucap JK.

Dia mengatakan bahwa pemimpin lintas agama di sini tidak membicarakan soal keyakinan masing-masing. Tetapi adanya persamaan dalam kedamaian dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Paus bicara dua hal ini dan kita juga yakin bahwa inilah wacana yang bisa mempertentukan kita apabila kita bicara kedamaian, kemanusiaan dan oleh karena itu maka kita dulu di sini, berdiri di sini di antara dua Istiqlal dan Katedral itu hal yang secara keyakinan dan simbolis untuk masyarakat," ucapnya.

Sehingga kedatang Paus ke Indonesia akan memberikan pandangan terhadap perdamaian di masa sekarang dan yang akan datang.

"Jadi kita lebih baik, lebih banyak bicara kesamaan dan perbedaan itulah yang kita selalu tambahkan di umat beragama ini. Kedamaian kemanusiaan tadi mulai lagi masa datang, masa sekarang itu menjadi bagian untuk kebahagiaan atau untuk manusia," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059956/paus_fransiskus_naik_raize-hFY8_large.jpg
Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059561/jokowi_bertemu_paus_fransiskus-ZK3B_large.jpg
Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059484/menteri_agama-D8di_large.jpg
Menag Ungkap Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059468/warga_saksikan_kepergian_paus_fransiskus_di_bandara_soetta-yXJI_large.jpg
Antusiasnya Warga Saksikan Kepergian Paus Fransiskus di Bandara Soetta: Ada yang Nangis hingga Naik Pagar Pembatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059463/paus_fransiskus_berkati_warga_sebelum_terbang_ke_papua-lXp5_large.jpg
Terharunya Warga Bisa Diberkati Paus Fransiskus sebelum Terbang ke Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059364/hadiri_misa_akbar_bersama_paus_fransiskus_di_sugbk_umat_katolik_asal_sumba_ini_kenakan_kain_adat-Gq2m_large.jpg
Hadiri Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di SUGBK, Umat Katolik Asal Sumba Ini Kenakan Kain Adat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement