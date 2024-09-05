Imam Besar Masjid Istiqlal: Kehadiran Paus Fransiskus Bawa Harmoni Antarumat Beragama

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengungkapkan kehadiran Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal akan membawa harmoni antarumat beragama di Indonesia. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu juga menyempatkan untuk melihat terowongan silaturahmi.

“Kami menyampaikan bahwa kehadiran Your Holiness Paus Fransiskus Masjid terbesar di Asia Tenggara ini atau terbesar ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan masjid di Madinah tentu saja memberikan kehormatan besar kepada kami semua,” ujar Nasaruddin Umar saat mengalami dialog lintas agama dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Nasaruddin mengaku bangga dengan kehadiran Paus di Masjid Istiqlal, sebagai tempat suci bagi umat Islam. “Segenap Warga Bangsa Indonesia Kami sangat berbahagia Bapak Paulus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini.”

Tak lupa, Nasaruddin juga mengatakan bahwa pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Paus Fransiskus pada kunjungan apostoliknya di Indonesia akan membawa harmoni antar umat beragama di Indonesia.

“Insyaallah pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberkahi kita semuanya,” pungkasnya.



(Fakhrizal Fakhri )