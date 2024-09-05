KH Nasaruddin Umar : Masjid Istiqlal Bukan Hanya Tempat Ibadah, tapi Rumah Besar bagi Kemanusiaan

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya tempat ibadah umat Islam, tapi juga rumah besar bagi kemanusiaan. Siapa pun bisa masuk untuk dapatkan manfaat dari masjid negara itu, dengan tetap memperhatikan ketentuan berlaku.

Masjid Istiqlal didirikan pada 1961 oleh Presiden Soekarno, diresmikan pada 1978 oleh Presiden Soeharto dan sempat direnovasi zaman Presiden Jokowi. Masjid terbesar di Indonesia ini dibangun dengan visi besar dan telah banyak melakukan terobosan untuk menciptakan harmoni kehidupan bangsa Indonesia dan juga dunia.

"Semenjak saya bertugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi umat Islam tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan," kata Umar dalam pertemuan tokoh lintas agama dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Umar berprinsip humanity is only one atau kemanusiaan hanya satu. Sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan.

"Kita berharap dan berprinsip bahwa humanity is only one maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal," ucapnya.