Catat! Ini Imbauan Polri soal Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK

JAKARTA - Polri menggelar Operasi Tribrata Jaya 2024 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan International Sustainability Forum (ISF) 2024 dan Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK pada hari ini, Kamis (5/9/2024). Ribuan anggota pun disiagakan mengamankan dua event akbar itu.

Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2024 Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengatakan, Polri bersama TNI dan stakeholders yang lain telah menyiapkan pengamanan agar dua acara tersebut berjalan aman, nyaman dan lancar.

Pemprov Jakarta, kata Tjahyono sudah mengeluarkan surat imbauan kepada para pekerja di dua lokasi tersebut untuk melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Hari ini bertepatan dengan ISF 2024 sekaligus Misa yang sangat begitu besar di Jakarta. Ada imbauan khusus untuk masyarakat dari Pj Gubernur dimana diberlakukan WFH Jakarta," kata Tjahyono di GBK, Jakarta.

Dia juga mengimbau para jemaat Misa Akbar yang sudah mendapatkan tanda peserta agar mematuhi apa yang sudah diatur oleh panitia sehingga nanti pada pelaksanaan yang datang dan kembali ini akan berjalan dengan tertib.

"Kemudian juga bagi masyarakat umat katolik yang memang tidak termasuk dalam undangan bisa melakukan Misa di Gereja masing-masing. Ini imbauan dari kita," katanya.

Tjahyono melanjutkan, pihak panitia nantinya akan menyiapkan videotron untuk para jemaat yang ingin beribadah namun tidak dapat tanda peserta.