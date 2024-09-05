Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Ibunda Fahri Hamzah Meninggal Dunia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:28 WIB
Kabar Duka, Ibunda Fahri Hamzah Meninggal Dunia
Fahri Hamzah
JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ibunda dari Fahri meninggal dunia pada hari Rabu (4/9/2024) malam kemarin.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfuz Sidik saat dikonfirmasi wartawan. "Ya benar. Kemarin malam (meninggal dunia)," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (5/9/2024).

Dia menyampaikan bahwa rencananya pada hari ini, almarhum ibunda Fahri Hamzah akan dimakamkan di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

