Kabar Duka, Ibunda Fahri Hamzah Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ibunda dari Fahri meninggal dunia pada hari Rabu (4/9/2024) malam kemarin.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfuz Sidik saat dikonfirmasi wartawan. "Ya benar. Kemarin malam (meninggal dunia)," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (5/9/2024).

Dia menyampaikan bahwa rencananya pada hari ini, almarhum ibunda Fahri Hamzah akan dimakamkan di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).