Demi Bertemu Paus Fransiskus, Seorang Nenek 66 Tahun Rela Datang Sendirian ke SUGBK

JAKARTA - Seorang nenek berusia 66 tahun rela melewati banyak rintangan untuk bisa mengikuti misa akbar bersama pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus. Nenek tersebut bernama Hildagardis.

Nenek yang bisa disapa Hilda tersebut awalnya sangat berharap bisa mengikuti misa akbar untuk bertemu Paus Fransiskus. Namun, satu hari jelang misa akbar digelar hari ini (5/9/2024), ia baru mendapatkan undangan tersebut.

"Ada kabar bahwa Paus datang, saya selalu berharap bisa datang. Tapi sepertinya pengharapan itu susah karena saya kurang aktif. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau memungkinkan saya bisa bertemu, dibukakan jalan," ucap Hilda kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (5/9/2024).

"Ketika saya dapat undangan ini, saya menangis. Terima kasih Tuhan. Doa saya terkabul. Jadi, saya bisa datang ke GBK dan bisa bertemu dengan Paus," tambahnya.

Pada hari ini tiba, Hilda datang dari Santo Carolus, Salemba, Jakarta, tanpa ada rombongan. Ia datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sendirian hanya bermodalkan naik moda transportasi online.

Bahkan ketika sampai di SUGBK ia kembali menemui banyak rintangan. Karena datang sendirian, ia harus melewati banyak kerumunan yang hadir bersama rombongan. Belum lagi ketika sampai di SUGBK, ia kebingungan harus mencari pintu nomor.

"Saya itu berangkat dari rumah sendiri, naik kendaraan online, dari sana lancar, lalu masuk ke sini (GBK) saya udah enggak bisa masuk, udah macet banget. Saya turun di depan, lalu banyak orang rombongan, saya sendirian hadir diantara orang-orang. Akhirnya bisa masuk sini, puji Tuhan," Hilda bercerita.