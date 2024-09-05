Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Misa Agung Paus Fransiskus, Polisi Sterilisasi GBK 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:26 WIB
Jelang Misa Agung Paus Fransiskus, Polisi Sterilisasi GBK 
Kasatgas Humas Ops Tribrata Jaya 2024 Brigjen Tjahyono Saputro. Dok Polri.
A
A
A

JAKARTA – Polri terus memperketat pengamanan jelang Misa Agung oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), pada sore ini. Aparat melakukan sterilisasi di lokasi kegiatan tersebut. 

Karo PID Divisi Humas Polri sekaligus Kasatgas Humas Ops Tribrata Jaya 2024 Brigjen Tjahyono Saputro, mengatakan kini GBK telah disterilkan. Dalam hal ini, diperkirakan 80 ribu lebih umat katolik akan mengikuti kegiatan ibadah ini.

"Sebelum pelaksanaan (misa) kita juga melakukan sterilisasi di sekitar lokasi GBK. Jadi diharapkan yang ikut ini adalah para undangan yang sudah tercatat oleh panitia, diperkiraan 80 ribu lebih," ujar Tjahyono, Kamis (5/9/2024).

Tjahyono menyebut, peserta Misa Akbar mulai berdatangan sejak tadi pagi. Padahal, ibadah umat Katolik itu baru akan diselenggarakan sore hari ini.

"Pagi ini sejak pukul 10 tadi, peserta ini sudah memasuki (GBK)," ungkapnya.

Tjahyono mengatakan, peserta datang ke GBK dengan sistem drop off dengan menaiki bus. Nantinya bus akan diparkir di kantong parkir yang telah disediakan sebelumnya.

"Jadi mereka didrop kemudian bis yang membawa ini kemudian ditempatkan di kantong parkir yang telah disediakan panitia," terangnya.

Adapun dalam pengamanan kegiatan Paus Fransiskus dan event Indonesia Sustainability Forum (ISF), Polri menggelar Operasi Tribrata Jaya 2024.

Sebanyak 9.030 personel TNI-Polri terlibat operasi ini. Rinciannya, 4.730 personel Polri dan 4.300 personel TNI. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189774//polri_evakuasi_1_jenazah_hingga_bangun_jembatan-J9sU_large.jpeg
Polri Evakuasi 1 Jenazah hingga Bangun Jembatan di Sumbar Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189392//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-4BVY_large.jpg
Wakapolri: Transformasi Teknologi Jadi Kunci Polri Hadapi Ancaman Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189393//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-niDX_large.jpg
Kapolri Teken Perpol Baru, Polisi Kini Bisa Tugas di 17 Kementerian dan Lembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188923//juru_bicara_polri_kombes_erdi_a_chaniago-Fn0T_large.jpg
Bencana Sumatera: 965 Orang Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188498//baintelkam_polri_salurkan_bantuan_untuk_korban_di_sumbar-lc7C_large.jpg
Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188279//momen_heli_manuver_terbang_rendah-rosj_large.jpg
Momen Heli Manuver Terbang Rendah saat Drop Bantuan ke Warga Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement