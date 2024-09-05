Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini di INTERUPSI “Laga Jawara Jakarta, Siapa Juara?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki,  Ahmad Riza Patria, Ruhut Sitompul dan Para Narasumber Kredibel Lainnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |16:13 WIB
Malam Ini di INTERUPSI “Laga Jawara Jakarta, Siapa Juara?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki,  Ahmad Riza Patria, Ruhut Sitompul dan Para Narasumber Kredibel Lainnya
Interupsi Malam Ini
A
A
A

Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024, suasana politik semakin memanas dengan kandidat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang siap bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Ibu Kota. Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan politikus PKS Suswono, Pramono Anung yang dipasangkan dengan Rano Karno dan Dharma Pongrekun yang menggandeng akademisi Kun Wardana Abyoto yang maju melalui jalur independen. Masing-masing kandidat memiliki basis pendukung yang kuat, strategi kampanye yang cerdas dengan program unggulan yang diharapkan bisa membawa perubahan baru yang lebih baik untuk Jakarta. 

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ahmad Riza Patria, Ruhut Sitompul, dan para pakar kredibel lainnya akan membahas secara tuntas “Laga Jawara Jakarta, Siapa Juara?”

Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi ajang demokrasi yang menarik dan menentukan siapa pemimpin Jakarta selanjutnya. Warga Jakarta tentu berharap, siapa pun yang terpilih nanti, dapat membawa perubahan nyata dan membawa ibu kota menuju masa depan yang lebih baik. Dengan hadirnya tiga kandidat ini, masyarakat Jakarta menghadapi pilihan yang tidak mudah. Setiap calon memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda. Sebagai Ibu Kota dan pusat perekonomian, siapa yang menduduki kursi Gubernur Jakarta bukan hanya berdampak bagi warga Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia. Dengan rekam jejak dan latar belakang politik yang mumpuni dari para Cagub dan Cawagub, pertanyaannya, siapa yang akan menjadi "jawara" Jakarta selanjutnya?

Saksikan selengkapnya di INTERUPSI malam ini “Laga Jawara Jakarta, Siapa Juara?” bersama para narasumber Ahmad Riza Patria- Politisi Partai Gerindra, Ruhut Sitompul-Politisi PDI Perjuangan, Siti Fadilah Supari-Dewan Penasihat Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Ray Rangkuti-Pengamat Politik Pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871//mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180161//inews_media_group-QwKf_large.jpg
iNews Ajak Mahasiswa Unpad Pahami Tren Media di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494//budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177249//pengamat_memuji_keputusan_pssi_memecat_patrick_kluivert-b1xp_large.jpeg
Pengamat Puji Keputusan PSSI Pecat Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement