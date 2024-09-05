Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Lepas Paus Fransiskus Sebelum Misa Akbar di GBK 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |16:33 WIB
Momen Jokowi Lepas Paus Fransiskus Sebelum Misa Akbar di GBK 
Presiden Jokowi lepas Paus Fransiskus sebelum Misa Akbar. (Foto: Indonesia Papal Visit Commitee)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus untuk menghadiri Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Paus Fransiskus tiba sekitar pukul 16.12 WIB dengan menaiki mobil Toyota Innova Zenix berwarna putih. Paus Fransiskus langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan langsung bersalaman.

Setelahnya, Paus langsung menaiki mobil konvoi maung berwarna putih untuk bertemu dengan para umat.

Selain Presiden Jokowi, ikut menyambut Paus Fransiskus juga Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada sore hari ini Kamis (5/9/2024).

Pantauan secara virtual, Jokowi tiba sekitar 15.50 WIB. Jokowi nampak mengenakan batik lengan panjang. Jokowi juga menggunakan mobil Toyota Innova Zenix berwarna hitam dengan pelat RI 1.

(Qur'anul Hidayat)

      
