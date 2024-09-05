Diberkati Paus Fransiskus, Tangis Gina Warga Tanjung Priok Pecah Doanya Terkabul

Gina, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara menangis bahagia usai mendapat berkat dari Paus Fransiskus (Foto: M Refi Sandi)

JAKARTA - Tangis Gina salah seorang warga Tanjung Priok, Jakarta Utara pecah usai mendapat berkat dari Pimpinan Umat Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus saat melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Kamis (5/9/2024) sore. Bahkan, saking senangnya sampai tubuhnya terasa lemas.

Diketahui Paus Fransiskus bertolak dari Kedutaan Besar (Kedubes) Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur menuju lokasi Misa Agung di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta.

"Puji Tuhan saya dapat berkat dari Bapak Paus, saya sengaja datang ke sini untuk meminta berkat dari Bapak Paus. Saya lihat Bapak Paus memberkati terima kasih sudah berkati saya. Saya sampai lemas," kata Gina sambil terisak tangis pecah.

"Dari Tanjung Priok, saya dari kantor naik Grab (ojek online) turun di Sarinah terus saya jalan kaki ke sini. Iya (memang sengaja datang ke sini melihat Paus Fransiskus)," tambahnya.

Gina mengaku berdoa agar dapat bertemu dengan Paus Fransiskus dan doanya terkabulkan. "Tadi pagi saya hanya berdoa semoga Tuhan kasih jalan saya bertemu Bapak Paus," ujarnya.